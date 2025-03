Google: panoramica con IA disponibile in Svizzera

Keystone-SDA

La ricerca con intelligenza artificiale (IA) di Google sbarca in Svizzera. La funzione "Panoramica con AI" è disponibile in tedesco, francese, italiano e inglese, ma solo per gli utenti a partire dai 18 anni.

2 minuti

(Keystone-ATS) Lo strumento aiuta a fornire una rapida visione d’insieme sui vari argomenti, indica oggi Google. La panoramica appare automaticamente in cima alla pagina, prima del solito elenco di collegamenti ad altri siti web, quando si svolge una ricerca, sotto forma di riassunto a punti e link di approfondimento

Diversi altri motori di ricerca utilizzano già l’intelligenza artificiale generativa, tra cui Bing AI, DuckDuckGo AI Chat, Ecosia Chat, Brave Search e Perplexity.ai. Secondo Google, essa riconosce modelli e strutture dai dati e li utilizza per creare qualcosa di nuovo. Ciò è particolarmente utile per i temi complessi. I link contenuti nelle panoramiche generano anche più clic.

Tuttavia, la nuova modalità di ricerca non è disponibile per tutti. Per potervi accedere, gli utenti devono infatti aver effettuato il login con il proprio account Google e devono essere maggiorenni.

Se i sistemi determinano che una panoramica con l’IA potrebbe essere più utile di un risultato di una ricerca standard, questa verrà visualizzata, scrive Google. La ricerca tradizionale non viene comunque soppiantata.

La ricerca di Google con l’intelligenza generativa era stata annunciata nel maggio 2024. Oltre alla Svizzera, questa funzione arriva ora anche in diversi altri Paesi europei, come Italia, Austria, Germania, Irlanda, Polonia, Portogallo, Spagna e Belgio.