GR: Ferrovia retica genera 860 milioni di valore aggiunto

(Keystone-ATS) Ogni anno il “trenino rosso” della Ferrovia retica (FR) genera un valore aggiunto pari a 860 milioni di franchi in tutta la Svizzera, 446 dei quali nei Grigioni. È la conclusione di uno studio della società di consulenza EBP.

L’analisi sottolinea l’importanza della FR per l’economia e il turismo nel Canton Grigioni. Nel 2023, l’azienda ferroviaria ha generato un valore aggiunto lordo complessivo di 446 milioni di franchi nei Grigioni. Nel comunicato odierno si legge che 247 milioni di franchi derivano direttamente dalle attività della Ferrovia retica. I restanti 199 milioni vengono generati dalla collaborazione con fornitori e prestatori di servizi.

La FR crea anche posti di lavoro. Nei Grigioni 2’907 impieghi sono legati direttamente o indirettamente all’azienda di trasporto. A questi se ne aggiungono ulteriori 2’929 sparsi in tutta la Svizzera.

Lo studio è stato commissionato dalla FR stessa e completa l’analisi dell’Ufficio cantonale dell’economia e il turismo, che ha analizzato il valore aggiunto generato dal turismo in tutto il Canton Grigioni. L’indagine non ha invece esaminato l’impatto creato dai viaggiatori sulle regioni turistiche, ad esempio in termini di pernottamenti o spese.