The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

GR: Gran Consiglio, no a richiesta UDC allentare abbattimento lupi

L'UDC ha subito una pesante sconfitta oggi nel Gran Consiglio retico nel tentativo di allentare le condizioni quadro per i cacciatori in merito alla regolazione della popolazione di lupi. Su richiesta del Governo, il parlamento ha approvato solo una versione fortemente ridotta di una mozione.

Questo contenuto è stato pubblicato al
3 minuti

(Keystone-ATS) Il legislativo, come auspicato dall’esecutivo, ha approvato soltanto il primo punto della mozione del gruppo parlamentare democentrista, che recita: “Coinvolgere maggiormente tutti i cacciatori grigionesi con licenza nella regolazione degli effettivi di lupo e autorizzare gli abbattimenti di lupi da parte di tutte le persone in possesso di una licenza di caccia valida”.

Tuttavia, l’incarico – il termine equivale alla mozione nel diritto federale – è già realizzato. Nella sua risposta all’atto parlamentare, l’esecutivo ha dichiarato che anche quest’anno il Cantone offrirà ai cacciatori corsi di formazione nelle regioni, che daranno diritto ai partecipanti di regolamentare la popolazione di lupi.

Sulla base delle esperienze maturate finora, il Governo retico intende mantenere il coinvolgimento dei cacciatori nell’abbattimento di interi branchi di lupi durante la stagione di caccia alta e la caccia speciale. L’Ufficio cantonale per la caccia e la pesca sarebbe inoltre disposto a coinvolgere i cacciatori nella regolazione dei cuccioli.

Tre richieste rifiutate

Sono anche state respinte dal Gran Consiglio, come già dall’esecutivo a inizio maggio, ulteriori tre richieste dell’UDC. È stata accantonata l’idea di infliggere solo multe amministrative di modesta entità in caso di abbattimenti illegali, invece di avviare un procedimento penale contro il cacciatore colpevole, come avviene attualmente. Inoltre, non ci sarà alcuna caccia speciale al lupo se i piani cantonali di abbattimento verranno rispettati.

Entrambi i punti violavano il diritto superiore, ha spiegato la consigliera di Stato Carmelia Maissen (Centro). “Ci impegneremo però a Berna affinché a medio termine si possa raggiungere una soluzione diversa”, ha assicurato rivolgendosi all’UDC.

Possibilità di abbattimento esaurite

Un’altra richiesta dell’UDC di far autorizzare dalla Confederazione un numero possibilmente elevato di uccisioni si è rivelata obsoleta, poiché già soddisfatta. “Come lo scorso anno, stiamo sfruttando tutte le possibilità in materia di richieste di abbattimento”, ha assicurato Maissen, che è responsabile del Dipartimento infrastrutture, energia e mobilità, cui fa capo anche il servizio dei guardiacaccia.

Proprio ieri l’esecutivo retico ha comunicato che l’Ufficio federale dell’ambiente ha approvato la richiesta del Cantone dei Grigioni di regolare in maniera proattiva il numero di lupi sul territorio. Nel prossimo periodo di regolamentazione, potranno quindi venir eliminati due terzi di tutti i cuccioli di lupo su suolo retico. I lupi potranno essere abbattuti dal prossimo primo settembre alla fine di gennaio 2026.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

Come vedete il futuro del vostro continente?

Alcune regioni del mondo vivono con la promessa di un futuro in costante miglioramento. Ma come si presenta in realtà?

Partecipa alla discussione
33 Mi piace
22 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
16 Mi piace
17 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Pauline Turuban

Siete già immigrati in Svizzera? Quali sono state le vostre esperienze?

Quali sono state le circostanze della vostra immigrazione in Svizzera? Cosa ha motivato la vostra decisione di restare o di ripartire?

Partecipa alla discussione
30 Mi piace
66 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR