GR: i premi della cassa malati aumentano in media del 6,6%

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) La crescita dei premi di cassa malati nei Grigioni è in linea con l’aumento a livello nazionale del 6%. Uno sviluppo per nulla sorprendente per il capo dell’Ufficio cantonale dell’igiene pubblica.

In cifre assolute un cittadino grigionese pagherà nel 2025 in media 332,6 franchi al mese di premi dell’assicurazione malattia, 20,6 in più rispetto ad ora. Ci sono poi delle differenze fra le diverse fasce di età. L’incremento più importante, come si legge sul documento dell’Ufficio federale della sanità, lo registrerà la categoria fra i 19 ai 25 anni con una crescita del 7,7%. Minore quella dei minorenni (5,7%) e degli adulti (6,2%).

Il capo dell’Ufficio dell’igiene pubblica grigionese, Rudolf Leuthold, ha dichiarato a Keystone-ATS che è uno sviluppo che segue le aspettative.