Democrazia diretta in Svizzera
GR: ok Confederazione a regolazione proattiva lupi

Il Canton Grigioni può regolare in maniera proattiva il numero di lupi sul suo territorio. L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) ha approvato una richiesta in tal senso. Nei branchi con cuccioli, fino a due terzi di questi ultimi possono essere abbattuti.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Ad oggi la misura riguarda 19 cuccioli di sei differenti branchi di lupi, ha comunicato oggi l’Ufficio cantonale per la caccia e la pesca.

Il 31 luglio scorso le autorità retiche hanno inoltrato una prima domanda alla Confederazione per abbattere, a partire dal primo settembre, fino a due terzi degli esemplari giovani confermati in tutti i branchi con indicazioni o prove concrete sulla presenza di cuccioli nati quest’anno.

“L’obiettivo di queste misure di regolazione è quello di mantenere a un livello sostenibile, con lupi schivi, le predazioni di animali da reddito agricoli sia a livello cantonale sia a livello della singola azienda”, si legge nella nota.

Al momento nei Grigioni ci sono 12 branchi di lupo. Inoltre in Engadina Bassa vi sono indizi relativi alla formazione di un nuovo branco.

