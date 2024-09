GR: Prix Montagne 2024 va alla calzoleria New Rada

(Keystone-ATS) Il Prix montagne 2024, dotato di 40’000 franchi, è stato consegnato oggi all’azienda a conduzione familiare con sede a Le Prese in Valposchiavo. Ogni anno la ditta ripara scarpe provenienti da tutta la Svizzera.

Il proprietario Orlando Rada ancora non ci crede. “Sono grato per il premio ricevuto. Siamo fieri di poterlo portare in Valposchiavo”, ha dichiarato. Assieme alla moglie Leonia gestisce da trent’anni l’azienda New Rada, specializzata nella riparazione di scarpe da montagna e arrampicata. Ogni anno nell’officina in Valposchiavo il team di Orlando Rada ripara circa 3000 paia, provenienti da tutto il Paese. Una filosofia che mira alla sostenibilità, in un mondo caratterizzato da una società consumista.

Pure il presidente della giuria, l’ex campione olimpico di sci di fondo Dario Cologna, è impressionato dal lavoro di New Rada. “Si tratta di un’impresa notevole, che dimostra la passione e la professionalità di Orlando e Leonia. Sono molto felice per loro.”

Premio del pubblico anche nei Grigioni

Oltre al riconoscimento principale, ogni anno il pubblico vota un ulteriore progetto da premiare. Quest’anno i 20’000 franchi vanno al Zauberwald Lenzerheide, un festival con installazioni luminose che da più di dieci anni si tiene in mezzo al bosco della località grigionese. L’evento è organizzato da Giancarlo Pallioppi assieme alla sua squadra e ogni anno attira nella regione circa 50’000 persone. Un successo riconosciuto dai quasi 8600 votanti.

Il Prix Montagne è un riconoscimento che dal 2011 viene conferito dall’Aiuto svizzero alla montagna e dal Gruppo svizzero per le regioni di montagna (SAB) a progetti che contribuiscono alla diversificazione delle strutture economiche nelle zone di periferia. In questo modo i promotori mirano a mantenere o ad aumentare la qualità di vita di queste regioni.