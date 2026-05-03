GR: strada del Maloja, ferite a una gamba per centauro 63enne

Un motociclista 63enne è rimasto ferito in un incidente avvenuto poco dopo le 15.30 di ieri a Sils im Engadin (GR). Nel sinistro, che non ha coinvolto altri veicoli, il centauro ha riportato lesioni alla gamba destra.

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(Keystone-ATS) Stando a un comunicato odierno della polizia grigionese, l’uomo stava percorrendo la strada del Maloja in direzione di Silvaplana quando ha toccato il guardrail sulla destra. Per le conseguenze della caduta, è stato trasportato in ambulanza all’ospedale dell’Alta Engadina di Samedan.