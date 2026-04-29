Gruppo ricerca festeggia successo di esperimento sismico in Ticino

Keystone-SDA

Per la prima volta dei ricercatori hanno provocato in maniera controllata un terremoto nel massiccio del Gottardo, in Ticino. Il test è stato un successo, ha comunicato oggi l'Università RWTH di Aquisgrana (D), che ha partecipato all'esperimento.

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(Keystone-ATS) Da diversi giorni, alcuni ricercatori del Politecnico federale di Zurigo (ETH), dell’Università tecnica della Renania-Vestfalia di Aquisgrana e dell’Istituto italiano nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) hanno iniettato acqua ad alta pressione in una zona di faglia situata nelle vicinanze del “BedrettoLab”, un laboratorio sotterraneo allestito in una vecchia galleria di costruzione del tunnel della Furka.

L’obiettivo era quello di modificare, in modo controllato, la tensione tra le rocce e provocare così dei microsismi. L’esperimento è riuscito: è stata registrata un’intera serie di piccole scosse. Questi minuscoli terremoti non erano percepibili in superficie.

Centinaia di sensori ipersensibili erano stati posizionati in prossimità della faglia. Secondo l’Università RWTH di Aquisgrana questi dispositivi sono così sensibili da aver registrato il terremoto verificatosi il 20 aprile in Giappone direttamente nel BedrettoLab.

Grazie all’esperimento i ricercatori sono riusciti a misurare un terremoto nel suo punto di origine e non più in superficie, come avviene di solito. I segnali ottenuti sono “incredibili”, afferma il direttore del progetto Florian Amann, dell’Università di Aquisgrana. Ora disponiamo di dati unici sulla fisica dei terremoti.

Nel lungo termine il progetto, denominato “FEAR”, acronimo inglese di “Fault Activation and Earthquake Rupture”, dovrebbe consentire di migliorare la prevedibilità dei terremoti. I ricercatori vogliono comprendere meglio cosa accade prima che si verifichi un sisma. Un grande terremoto è preceduto da migliaia di piccoli eventi sismici la cui evoluzione contiene molte informazioni, sottolinea Amann.

Finora, nonostante decenni di ricerche, non era stato identificato alcun segnale precursore affidabile di un terremoto. Poiché non è possibile aspettare che un sisma si verifichi nel posto giusto, lo si provoca artificialmente, ha spiegato a Keystone-ATS Stefan Wiemer, dell’ETH di Zurigo, prima dell’esperimento.

Altri esperimenti in programma

Questi microsismi sono stati seguiti online da tre diversi team. “Sono coinvolte così tante persone, eravamo naturalmente estremamente tesi e ora questo primo grandioso successo: dobbiamo ancora realizzare”, ha indicato Amann, citato nel comunicato.

Attualmente, l’acqua che è stata iniettata ad alta pressione nella faglia sta defluendo dalla montagna. Con ciò si conclude la fase attuale dell’esperimento. Nelle prossime settimane e mesi sono previsti ulteriori test e l’analisi delle enormi quantità di dati raccolti.