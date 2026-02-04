Guy Parmelin e Martin Pfister a Olimpiadi di Milano-Cortina

Keystone-SDA

Il presidente della Confederazione Guy Parmelin sarà presente alla cerimonia di apertura dei XXV Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina (I) che si terranno dal 6 al 22 febbraio.

2 minuti

(Keystone-ATS) Sul posto, per incoraggiate gli atleti svizzeri, si recherà anche il ministro dello sport Martin Pfister.

Parmelin sarà a Milano da domani a sabato e rappresenterà ufficialmente il governo svizzero in occasione della cerimonia di apertura allo stadio di San Siro venerdì.

Domani sera invece il presidente della Confederazione parteciperà a un ricevimento della presidente del Comitato olimpico internazionale Kirsty Coventry, ha comunicato oggi il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR). Nel capoluogo lombardo Parmelin incontrerà il presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella come anche altri capi di stato e di governo.

Da parte sua Pfister sarà presente dall’8 al 10 febbraio, ha comunicato il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS). Durante la sua permanenza nel Nord Italia assisterà a diverse gare in compagnia della direttrice dell’Ufficio federale dello sport (UFSPO) Sandra Felix.

Il ministro dello sport seguirà tra le altre cose la combinata a squadre di sci alpino maschile a Bormio e la partita della fase a gironi di hockey su ghiaccio femminile tra Svizzera e Stati Uniti a Milano.

In agenda è previsto anche un incontro con la presidente di Swiss Olympic Ruth Metzler-Arnold e i vertici di altre federazioni sportive per discutere con loro di temi attuali legati alla politica sportiva e all’ulteriore sviluppo dello sport e della sua promozione.