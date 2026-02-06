Guy Parmelin visita i feriti di Crans-Montana al Niguarda

Keystone-SDA

Il presidente della Confederazione Guy Parmelin ha fatto visita questa mattina ai feriti ricoverati all'ospedale milanese Niguarda in seguito all'incendio scoppiato a Capodanno nel bar "Le Constellation" a Crans-Montana (VS).

1 minuto

(Keystone-ATS) Parmelin, che si trova a Milano per partecipare alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi, ha voluto portare il suo saluto alle otto persone presenti ancora nel reparto di terapia intensiva e nel Centro Ustioni del Niguarda.

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) ha confermato a Keystone-ATS una notizia in tal senso dell’agenzia di stampa italiana Ansa. Il presidente della Confederazione ha scritto sulla piattaforma X che ha visitato in un ospedale di Milano le vittime dell’incendio di Crans-Montana, i loro familiari e il personale medico e infermieristico.

“Ho espresso loro il mio rispetto, la mia solidarietà e la mia gratitudine, nonché il pieno sostegno della Svizzera”, si legge.

L’incendio di Crans-Montana ha suscitato grande commozione in Italia. Sei delle 41 vittime e 11 dei 19 feriti sono di nazionalità italiana. Nella Penisola si è spesso criticato il modo in cui la procura vallesana ha condotto le inchieste penali.