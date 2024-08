Harris batte Trump per l’audience TV alla convention

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Kamala Harris batte Donald Trump in termini di audience. Il suo discorso di accettazione della nomination ha attirato una media di 28,9 milioni di spettatori sulla televisione via cavo, circa 500’000 in più rispetto a quelli sintonizzati per ascoltare l’ex presidente.

Oltre 26 milioni di spettatori, secondo i dati Nielsen, hanno guardato la quarta serata di programmazione della convention in generale, inclusi 6,7 milioni di spettatori nell’ambita fascia demografica 18-54 anni.

La kermesse ha anche conquistato circa una media di 3 milioni di spettatori in più rispetto alla convention repubblicana del mese scorso, con una media di 21,8 milioni di spettatori, rispetto alla media di 18,9 milioni di spettatori del Grand Old Party.

I dati indicano che il partito democratico nel 2024 ha avuto una media di circa 200’000 spettatori in più rispetto al 2020 (quando la convention fu virtuale per il Covid), ma 8,2 milioni in meno rispetto al 2016, quando 30 milioni di persone videro l’ex segretaria di Stato Hillary Clinton diventare la prima donna ad accettare la nomination presidenziale di un partito importante.