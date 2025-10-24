Holcim: i ricavi scendono, ma i profitti aumentano

Fatturato in calo ma profitti in crescita per Holcim.

(Keystone-ATS) Nel terzo trimestre la multinazionale svizzera attiva nel settore del cemento e di altri materiali da costruzione ha registrato ricavi per 4,0 miliardi di franchi, in flessione del 2,5% su base annua), mentre l’utile operativo Ebit organico – che non comprende costi di ristrutturazione e fattori straordinari – è progredito del 9,9% a 836 milioni. Come di consueto in questo momento dell’anno il risultato netto non è invece stato comunicato.

Sui conti ha ancora una volta pesato la forza del franco, emerge dalle comunicazioni odierne: in valute locali le vendite sono infatti salite del 4,9%. Complessivamente nei primi nove mesi del 2025 il giro d’affari si è attestato a 11,9 miliardi (-2,3%) e l’Ebit a 2,3 miliardi (+1,9%). La società ha anche confermato gli obiettivi per l’insieme dell’esercizio, che vertono su un’espansione delle vendite compresa fra il 3% e il 5% al netto degli effetti dei cambi.

“Ringrazio tutti i nostri dipendenti in tutto il mondo per il loro contributo agli eccellenti risultati ottenuti nei primi nove mesi dell’anno”, afferma il CEO Miljan Gutovic, citato in una nota. “Insieme stiamo realizzando la visione di Holcim di essere il partner leader per l’edilizia sostenibile”, aggiunge il manager 46enne australiano che è alla testa dell’azienda dal maggio 2024.

La reazione del mercato alle novità odierne è stata tiepida: nella prima ora di contrattazione l’azione Holcim era in ribasso frazionale. Dall’inizio di gennaio il titolo è però salito del 52% e la performance è molto positiva anche sull’arco di uno (+62%) e cinque anni (+214%).

Nella sua forma attuale il gruppo Holcim è nato nel 2015 dalla fusione fra la svizzera Holcim (in precedenza Holderbank, impresa fondata nel 1912 nell’omonima località argoviese) e la francese Lafarge. Oggi è una realtà presente in tutto il mondo con un organico di oltre 45’000 lavoratori.