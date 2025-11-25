The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
Hotelleriesuisse introduce nuova nuova categoria Guesthouse

Novità per l'ospitalità svizzera: l'associazione degli albergatori HotellerieSuisse introduce la nuova categoria "Guesthouse". La decisione è stata adottata dalla maggioranza ad un'assemblea a Losanna a cui hanno partecipato circa 210 delegati.

(Keystone-ATS) “Le aziende della nuova categoria combinano l’assistenza personale in loco da parte degli albergatori con i servizi analoghi a quelli di un hotel in un edificio che non deve soddisfare tutti i requisiti del classico settore alberghiero”, spiega l’associazione in un comunicato odierno. Con questa novità HotellerieSuisse afferma di rispondere alle mutate esigenze degli ospiti e alle tendenze del mercato.

All’assemblea hanno partecipato come ospiti anche il vicepresidente del Consiglio federale Guy Parmelin e la consigliera nazionale Jacqueline de Quattro (PLR/VD), che hanno sottolineato il ruolo centrale del ramo alberghiero per il turismo, l’economia e lo sviluppo regionale.

