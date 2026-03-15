I 90 anni di Ursula Andress, leggenda del cinema mondiale

Keystone-SDA

Uscendo dal mare in un bikini bianco diventato mitico, con un coltello alla cintura, è entrata nella storia del cinema in pochi secondi con un'immagine rimasta indelebile. Ursula Andress, la prima "James Bond girl", compie giovedì 90 anni.

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(Keystone-ATS) Nata il 19 marzo 1936 a Ostermundigen, vicino a Berna, l’attrice cresce in una famiglia numerosa, figlia di genitori giardinieri, prima di lasciare la Svizzera da adolescente per tentare la fortuna all’estero. Dopo un periodo trascorso a Roma, viene scoperta da Hollywood all’inizio degli anni ’60.

La consacrazione arriva nel 1962 con “Agente 007 – Licenza di uccidere”, primo film della saga di James Bond, in cui interpreta Honey Ryder al fianco di Sean Connery. La scena in cui emerge dalle acque turchesi di una spiaggia giamaicana in bikini bianco diventa una delle immagini celebri della storia del cinema.

Questo ruolo proietta immediatamente l’attrice bernese sulla scena internazionale e le vale un Golden Globe come migliore promessa femminile nel 1964. Eppure il fatto che lei abbia ottenuto questo ruolo fu una vera sorpresa. Il suo accento era infatti così marcato che dovette essere doppiata in inglese.

Negli anni successivi, Ursula Andress recita al fianco di grandi nomi del cinema europeo e americano. Appare in particolare in “L’idolo di Acapulco” con Elvis Presley, in “La dea della città perduta (She)”, film ispirato al romanzo d’avventura di H. Rider Haggard, o ancora nella commedia francese “La decima vittima” con Marcello Mastroianni.

Attrice cosmopolita, che parla diverse lingue, incarna a quei tempi una nuova icona del glamour internazionale, divisa tra Hollywood e le grandi produzioni europee. Marlon Brando la protegge, James Dean la corteggia: si parla di un flirt con Sean Connery, mentre ha una relazione durata otto anni con la star francese Jean-Paul Belmondo.

Negli anni 1970 e 1980, la sua carriera prosegue con una serie di film d’avventura, commedie e produzioni di genere, senza mai offuscare il suo status di icona popolare.

Nel 1980 l’attrice, che all’epoca vive a Los Angeles, torna in Svizzera per trascorrere le festività con la famiglia a Ostermundigen: il suo arrivo all’aeroporto di Zurigo fa scalpore. Ha 44 anni ed è accompagnata dal suo unico figlio, Dimitri Alexander, di soli sei mesi, avuto dal collega attore Harry Hamlin, di circa 15 anni più giovane di lei.

Con il passare del tempo, Ursula Andress si allontana progressivamente dai set per condurre una vita più riservata. Stabilitasi tra la Svizzera e l’Italia, rimane tuttavia una figura indimenticabile dell’immaginario cinematografico popolare, anche a più di sessant’anni da “Agente 007 – Licenza di uccidere”.