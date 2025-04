I fagioli “alla Bud Spencer” sono arrivati in Svizzera

Keystone-SDA

I figli del leggendario Bud Spencer vendono fagioli seguendo la ricetta originale del padre, un prodotto di grande successo in Italia. Ora le scatole di conserva, con l'effige dell'attore, vengono esportate, e sono già acquistabili in Svizzera.

2 minuti

(Keystone-ATS) La società “Bud Power”, fondata nel 2022 da Giuseppe Pedersoli, ha sede a Rovereto (Trento). Propone fagioli e lenticchie in conserve, rigorosamente in confezioni con il volto dell’attore, noto fra l’altro per film come, per l’appunto, “Anche gli angeli mangiano fagioli” (1973). Il successo del prodotto ha superato ogni più rosea aspettativa nella penisola.

“Mio padre aveva il vezzo della cucina e nei film lui e Terence Hill dovevano mangiare padellate di fagioli che passava la produzione. Certe volte la stessa scena veniva ripetuta 10-15 volte”, ha detto Giuseppe Pedersoli in un’intervista pubblicata dal Corriere della Sera.

“Perciò (mio padre) a un certo punto ha deciso di farseli come piacevano a lui e così è nata la ricetta originaria”, ha aggiunto. I fagioli borlotti bio del Piemonte sono uniti a polpa di pomodoro, cipolle, pancetta affumicata e spezie.

Un successo

Il fatturato dell’azienda si è subito impennato e dovrebbe raggiungere i dieci milioni di euro entro la fine dell’anno, sempre secondo il Corriere della Sera. Fra qualche settimana, è previsto anche il lancio sul mercato di una birra.

Trattative sono in corso con i grandi distributori per un’esportazione in diversi Paesi europei, come Germania e Austria. In Svizzera si trovano già presso alcuni rivenditori.

Vocazione tardiva

Bud Spencer – vero nome: Carlo Pedersoli – è nato nel 1929 a Napoli. Da giovane diventa un grande nuotatore. Dopo i Giochi olimpici di Roma nel 1960 e un settimo titolo di campione d’Italia, abbandona definitivamente la disciplina.

Solo nel 1967 – a 38 anni – gira il suo primo film “Dio perdona… io no!” di Giuseppe Colizzi e già con Mario Girotti, che diventerà l’inseparabile Terence Hill. Proprio insieme a quest’ultimo decide di cambiare il nome in Bud Spencer, omaggiando l’omonima birra e l’attore Spencer Tracy.

Con “Lo chiamavano Trinità…” (1970), il duo ottiene un successo che non si fermerà più, con Bud Spencer a interpretare il gigante dal cuore d’oro, che colpisce duro, ma sempre con il sorriso. L’iconico attore è deceduto nel 2016.