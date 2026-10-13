I reali Felipe VI e Letizia acclamati al loro arrivo a Ceuta

Keystone-SDA

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Una folla festante ha accolto i reali spagnoli Felipe VI e Letizia, giunti intorno alle 12:30 a Ceuta, per la storica visita nell'exclave in Nord Africa, che li porterà domani anche a Melilla.

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(Keystone-ATS) Si tratta della prima visita dei monarchi di Spagna nella città autonoma da quella effettuata nel 2007 da Juan Carlos I e l’allora regina Sofia, un evento che provocò in quel momento forti tensioni diplomatiche con il Marocco.

I reali si sono diretti fra due ali di folla, che sventola bandiere spagnole, al grido di ‘Yo soy espanol’ (Io sono spagnolo) e ‘Ceuta no se vende, Ceuta se defiende’ (Ceuta non si vende, Ceuta si difende), verso la sede del comune, dove sono stati accolti dal sindaco-presidente Juan Jesus Vivas (Partito Popolare) e dai consiglieri comunali dei gruppi consiliari.

Felipe VI e Letizia si sono intrattenuti per oltre 15 minuti a stringere le mani al pubblico accorso a riceverli.

“La visita dei reali porta speranza a un luogo che ha molto bisogno della speranza. Pertanto, il nostro ringraziamento ai monarchi, assieme al nostro affetto”, ha dichiarato Vivas poco prima di ricevere Felipe VI e Letizia.

Il presidente ha ricordato che nella città restano ancora 15.000 migranti degli oltre 80.000 giunti in massa il 30 e il 31 luglio, pari al 20% della popolazione ceutina. “Ceuta vive una situazione assolutamente insostenibile”, ha affemato Vivas, insistendo sul fatto che gli abitanti vivono “con il cuore in gola” per non sapere quando terminerà la crisi migratoria e se si ripeterà di nuovo in futuro.

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