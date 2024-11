Idorsia cancella 270 posti di lavoro

Keystone-SDA

Idorsia, giovane società farmaceutica basilese che da tempo si trova in difficoltà finanziarie, taglia ulteriormente impieghi.

(Keystone-ATS) L’impresa ha annunciato oggi misure di risparmio che comporteranno la cancellazione sino a 270 posti di lavoro a livello globale, principalmente nella ricerca e sviluppo, come pure nelle funzioni di supporto presso la sede centrale di Allschwil (BL).

L’azienda ha anche dichiarato di avere avviato ha trattative esclusive con un’entità non meglio precisata riguardo ai diritti mondiali per il suo farmaco per la pressione sanguigna Aprocitentan. Per questa esclusiva la ditta riceverà in cambio 35 milioni di dollari (31 milioni di franchi). Il potenziale accordo potrebbe poi portare a ulteriori pagamenti. L’intesa dovrebbe essere firmata nel 2024 e conclusa nel 2025.

Le novità odierne sono state accolto bene in borsa: l’azione Idorsia in apertura è arrivata a guadagnare sino al 28%, per poi limitare il rialzo al 7%. Va peraltro detto che la performance da inizio gennaio rimane ampiamente negativa (-64%) e che il corso è basso: il valore attuale del titolo è di 0,81 franchi.

Idorsia è nata da uno scorporo di attività di Actelion, dopo che questo gruppo, nel 2017, è stato rilevato dal colosso Johnson & Johnson. La società ha sede a Basilea ed è quotata in borsa dal giugno 2017. Nell’ottobre del 2023 aveva annunciato la soppressione di 475 impieghi.