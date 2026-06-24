Il caldo incide anche sul traffico ferroviario

Il caldo estremo può portare alla deformazione dei binari. Keystone-SDA

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Il gran caldo di questi giorni ha ripercussioni anche sul traffico ferroviario. Quando l'aria condizionata funziona a pieno regime si verificano più spesso guasti. I binari possono inoltre deformarsi o possono verificarsi problemi alla linea di contatto.

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(Keystone-ATS) Le compagnie ferroviarie svizzere sono comunque finora riuscite a garantire un servizio stabile anche in queste condizioni estreme.

Negli ultimi giorni le FFS hanno riscontrato alcuni disservizi all’infrastruttura ferroviaria e al materiale rotabile causati dal caldo, come il surriscaldamento dei motori di trazione o guasti ai sistemi di climatizzazione. Secondo quanto comunicato oggi dalla compagnia, i treni interessati sono stati immediatamente sostituiti, in modo che gli apparecchi difettosi potessero essere cambiati.

Con il caldo si dilata anche l’acciaio delle rotaie e c’è il rischio di deformazioni dei binari e degli scambi. Lunedì pomeriggio alla stazione centrale di Zurigo è stato necessario regolare di nuovo uno scambio proprio per questo motivo, hanno reso noto le FFS. Alcuni treni hanno circolato con lievi ritardi.

Il servizio è finora rimasto stabile, ha da parte sua indicato la BLS. Il caldo rappresenta però un enorme carico per i veicoli, in particolare per l’elettronica e gli impianti di climatizzazione. Può capitare che, in casi isolati, gli impianti di aria condizionata smettano di funzionare, ha rilevato la compagnia, aggiungendo che verrebbero riparati immediatamente.

Tutti i treni della Südostbahn (SOB) sono dotati di climatizzatori, ha comunicato la compagnia, precisando che per ora non sono praticamente stati segnalati disservizi. La SOB è in grado di monitorare gli impianti e la temperatura nei treni tramite diagnosi da remoto. In questo modo si può “porre rapidamente rimedio anche in caso di guasto”.