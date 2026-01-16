Il direttore della Cia ha incontrato Rodriguez in Venezuela

Keystone-SDA

Il direttore della Cia John Ratcliffe ha incontrato la presidente ad interim venezuelana Delcy Rodriguez, divenendo il più alto in grado all'interno dell'amministrazione a visitare il Venezuela da quando Nicolas Maduro è stato catturato. Lo riporta il New York Times.

(Keystone-ATS) L’incontro è avvenuto il giorno dopo la telefonata fra Trump e Rodriguez e nello stesso giorno in cui Trump ha incontrato la leader dell’opposizione Maria Corina Machado.

Un funzionario americano ha riferito alla Cnn che durante l’incontro a Caracas, il direttore della Cia Ratcliffe “ha discusso delle potenziali opportunità di collaborazione economica e del fatto che il Venezuela non può più essere un rifugio sicuro per gli avversari dell’America, in particolare per i narcotrafficanti”.

L’incontro è avvenuto dopo che il presidente Donald Trump aveva rivendicato il controllo sul Venezuela, in particolare sulla sua produzione petrolifera, affermando che gli Stati Uniti “gestiranno” di fatto il Paese dopo la cattura di Nicolás Maduro all’inizio di questo mese.

La Cnn collega questa visita al briefing dopo la cattura di Maduro, durante i quali funzionari dell’amministrazione Trump hanno insistito con i legislatori sul fatto che il raid non puntasse a un cambio di regime, come poi è avvenuto, visto che il governo venezuelano è rimasto sostanzialmente intatto ed è ora guidato da Rodríguez, l’ex vice di Maduro.

La scelta politica dell’amministrazione di appoggiare Rodríguez rispetto a Machado è stata infatti influenzata da un’analisi classificata della Cia sull’impatto della cessazione della presidenza di Maduro e sulle implicazioni a breve termine di una sua potenziale rimozione, secondo una fonte a conoscenza della questione.