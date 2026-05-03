Il FC Thun è campione svizzero, città in festa

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Grande festa calcistica oggi nell'Oberland bernese: A 128 anni dalla fondazione del club, il FC Thun, guidato dall'allenatore ticinese Mauro Lustrinelli, si è laureato campione svizzero per la prima volta nella sua storia.

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(Keystone-ATS) La compagine bernese si è aggiudicata matematicamente il titolo questa domenica alle 15:53, dopo che il San Gallo (secondo in classifica) ha perso per 0:3 dal Sion.

Diverse migliaia di sostenitori hanno seguito la partita sul maxischermo allestito alla Stockhorn Arena, lo stadio del FC Thun. La festa calcistica è iniziata con il sole ed è proseguita con la pioggia, ma il maltempo non ha smorzato l’entusiasmo.

Anche la squadra di Lustrinelli ha seguito la partita all’interno delle mura di casa, dove al triplice fischio dell’arbitro al Kybunpark di San Gallo ha sfoggiato magliette con la scritta “campioni svizzeri” ed esibendo una replica del trofeo.

Già in precedenza le autorità avevano dato il via libera a una notte di festa e concesso ai vari locali pubblici di tenere aperto fino alle ore piccole.

La celebrazione ufficiale del titolo si terrà il 15 maggio nella Stadthofplatz. Anche per questa occasione la città ha autorizzato una notte libera.