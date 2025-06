“C’è chi sarebbe meglio se non avesse un cane”

Il presidente della Società cinologica svizzera si batte contro i divieti delle razze e a favore dei corsi per i proprietari.

Lo scorso anno in Svizzera c’erano 560’000 cani e il loro numero continua ad aumentare. Allo stesso tempo cresce il numero di persone morse.

Mentre nel 2017, a livello nazionale, sono stati aboliti i corsi obbligatori per proprietari di cani, diversi Cantoni stanno inasprendo le loro legislazioni per quanto riguarda le razze considerate pericolose.

Hansueli Beer, presidente della Società cinologica svizzeraCollegamento esterno (SCS), invece si batte proprio per la reintroduzione di questi corsi e contro i divieti generalizzati di razze canine.

Hansueli Beer: “I problemi iniziano con l’acquisto del cane” (Tagesgespräch, SRF 12.06.2025)

SRF: Da uno a dieci, che importanza ritiene che abbiano i cani nella società?

Hansueli Beer: Dieci. Per me il cane è estremamente importante nella nostra società. Svolge molti compiti preziosi. A partire dai cani da servizio, cani da ricerca, cani da soccorso. Ma anche in ambito sociale, per molte persone il cane è un importante compagno.

Ci sono troppi cani in Svizzera?

Ci stiamo avvicinando ai dieci milioni di abitanti, lo spazio rimane lo stesso, la Svizzera è densamente popolata. Questo naturalmente comporta dei problemi.

In Svizzera vivono i cani sbagliati?

Non direi i cani sbagliati, ma i proprietari sbagliati. Ci sono persone che sarebbe meglio se non avessero un cane, perché non possono soddisfare le sue esigenze. Il telelavoro è diminuito dopo il Covid, molti non ci hanno pensato quando hanno acquistato un cane.

Un cane pone dei limiti. Per esempio, andare a sciare per un giorno diventa più difficile. Anche i costi sono spesso sottovalutati. Per un cane bisogna calcolare tra i 300 e i 400 franchi al mese, più i risparmi, ad esempio per un incidente. Oggi la medicina veterinaria è paragonabile a quella umana, ma ha il suo prezzo. Per questi motivi, accogliamo con favore i corsi teorici da seguire prima di acquistare un cane, come quelli che il Canton Berna vuole ora introdurre, potrebbero dissuadere alcune persone dall’acquistare un cane.

Dopo vari incidenti con Rottweiler, il Canton Zurigo ha vietato l’acquisto e allevamento di questa razza. Ha senso vietare certi cani?

Più grande e pesante è un cane, più gravi possono essere gli incidenti. Esistono molti studi, ma nessuno di essi è a favore del divieto di razza. Nel Canton Zurigo ci sono circa otto Rottweiler come cani di servizio presso la polizia. Questi svolgono servizi importanti. Ora è pendente un ricorso contro il divieto di razza davanti alla seconda istanza. La questione sarà portata fino al Tribunale federale.

La SCS è a favore della formazione. I corsi obbligatori per proprietari di cani in tutta la Svizzera sono stati aboliti nel 2017. Nel frattempo, in alcuni Cantoni sono stati reintrodotti corsi obbligatori. Ora ci sono nuove spinte a livello nazionale per introdurre questi corsi.

Il corso abolito era obbligatorio per tutti. Anche io, come addestratore di cani militari, ho dovuto seguirlo. Vorremmo un corso per tutti i proprietari di cani alla prima esperienza, come quello che esiste ora nel Canton Lucerna e che è stato introdotto a Berna. Ci aspettiamo una proposta simile al Parlamento nazionale.

