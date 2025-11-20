Oggi in Svizzera

Le nostre conduttrici hanno lavorato per mesi a questo progetto. Ora è finalmente arrivato il momento: ascoltate già oggi il trailer e abbonatevi al nostro nuovo podcast “Ade merci, Schweiz” / Adieu merci la Suisse” sul tema dell’emigrazione.

Siete svizzeri o svizzere e state pianificando di trasferirvi in un altro Paese? Oppure avete già fatto il grande passo? Swissinfo presenta un nuovo podcast audio e video in svizzero-tedesco e francese.

Ascoltate il trailer e abbonatevi subito al podcast per non perdervi nulla!

Il primo episodio sarà disponibile il 25 novembre su (tra gli altri) Apple Podcasts, Spotify e naturalmente l’app SWIplus.

Nel podcast troverete tutte le informazioni utili per iniziare la vostra vita all’estero. In ogni puntata parleremo con svizzeri e svizzere nel mondo che hanno già lasciato il Paese e daremo voce a esperti ed esperte che condividono le loro esperienze.

Vi auguriamo un buon ascolto!