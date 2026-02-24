The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
Il mercato europeo dell’auto comincia male il 2026

Il mercato dell'auto dell'Europa Occidentale (Ue, Aels - Svizzera compresa - e Regno Unito) avvia il 2026 in modo negativo.

(Keystone-ATS) Le immatricolazioni in gennaio sono state 961’382, in flessione del 3,5% rispetto allo stesso mese del 2025, ha indicato oggi l’Acea, l’associazione dei costruttori europei.

Sono in calo i principali gruppi automobilistici, in particolare Teslam che registra una flessione del 17%, Renault con un calo del 15% e Toyota del 13%. Perdono anche Volkswagen (-3,8%) e la casa cinese Saic, in contrazione dell’1,8%. Avanza per contro Stellantis (+6,7%) e Mercedes (+2,8%). In forte crescita è Byd, con 18’242 immatricolazioni (+165%) e una quota di mercato che sale dallo 0,7% all’1,9%.

Sempre in gennaio sono state immatricolate 154’230 nuove auto elettriche a batteria, che rappresentano il 19,3% della quota di mercato, in progressione rispetto al 14,9% dell’anno precedente. Le immatricolazioni di auto ibride si sono attestate al 38,6%. Nel frattempo la quota di mercato combinata delle auto a benzina e diesel è scesa al 30,1%, rispetto al 39,5% di gennaio 2025.

