Il nome della principessa Sofia di Svezia negli Epstein files

Keystone-SDA

Secondo alcune e-mail recentemente pubblicate, la principessa Sofia di Svezia sarebbe stata invitata sull'ormai famigerata isola privata di Jeffrey Epstein e avrebbe incontrato più volte il finanziere pedofilo morto in carcere nel 2019.

(Keystone-ATS) La 41enne, ex modella e concorrente di reality show prima di sposare il principe Carlo Filippo nel 2015, conobbe l’imprenditore newyorkese nel 2005, tramite Barbro Ehnbom, un’imprenditrice svedese, secondo le e-mail pubblicate in settimana dal quotidiano svedese Dagens Nyheter.

“Lei è Sofia, un’aspirante attrice appena arrivata a New York. È la ragazza di cui ti ho parlato prima di partire, e che pensavo ti sarebbe piaciuto conoscere”, avrebbe scritto Ehnbom a Epstein prima del loro incontro. “Forse possiamo farti visita prima che tu vada in vacanza?” aggiunse nell’e-mail, che includeva una foto dell’allora modella, che all’epoca si faceva chiamare Sofia Balthazar – Winslow. “Sono ai Caraibi. Vuole venire per un paio di giorni? Le mando un biglietto”, rispose Epstein, invitando l’attuale principessa presso l’isola degli orrori di Little Saint James.

Secondo la famiglia reale svedese, la 41enne avrebbe rifiutato l’invito, ma avrebbe incontrato Epstein in diverse occasioni dopo i primi messaggi. “E’ stata presentata alla persona in questione in alcune occasioni intorno al 2005”, ha confermato giovedì la Corte Reale svedese. “La principessa non ha avuto alcun contatto con la persona in questione per 20 anni”. In un’altra e-mail, Ehnbom scrive che Epstein si è offerto di aiutare Sofia e un’altra amica a ottenere un posto in un corso di recitazione. La Corte affronta anche questo aspetto nella sua nuova dichiarazione: “L’informazione secondo cui la Principessa avrebbe ricevuto aiuto da Epstein per la formazione di attore o per un visto per gli Stati Uniti è errata”. La Corte non ha però rivelato dove o per quale motivo Sofia abbia incontrato Epstein, condannato per reati sessuali su minori circa tre anni dopo lo scambio di email.