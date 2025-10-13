The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Il Venezuela chiude la sua ambasciata a Oslo

Keystone-SDA

Il Venezuela ha chiuso la sua ambasciata ad Oslo: "Abbiamo ricevuto informazioni dall'ambasciata venezuelana che ci informano della chiusura, senza fornire alcuna motivazione", ha dichiarato Cecilie Roang, portavoce del ministero degli Esteri norvegese.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) “Nonostante abbiamo opinioni diverse su diverse questioni, la Norvegia desidera mantenere aperto il dialogo con il Venezuela e si impegnerà in tal senso” ha aggiunto Roang, intervistata dal quotidiano norvegese VG. Venerdì scorso è stato assegnato il Nobel per la pace all’oppositrice venezuelana Maria Corina Machado.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR