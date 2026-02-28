In 200 manifestano a Berna contro il regime iraniano

Keystone-SDA

Circa 200 persone hanno manifestato questo pomeriggio davanti all'ambasciata iraniana a Berna per chiedere la caduta del regime iraniano. Su uno degli striscioni c'era scritto "Free Iran", ha constatato un corrispondente di Keystone-ATS sul posto.

(Keystone-ATS) I manifestanti hanno mostrato immagini di Reza Pahlavi, figlio ed omonimo dell’ultimo scià di Persia, ed hanno ripetutamente scandito il nome del principe ereditario, oggi cittadino statunitense. Le bandiere dell’opposizione monarchica iraniana hanno dominato la scena davanti all’ambasciata iraniana, transennata, situata sull’altro lato della strada.

Erano visibili anche bandiere israeliane. “Oggi va bene, gli israeliani sono nostri amici nella lotta contro i mullah”, ha detto un attivista.