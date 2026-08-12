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In corso l’eclissi solare in Svizzera

Keystone-SDA

L'attesa eclissi solare è ormai in corso in Svizzera, partendo dal lato nordorientale del Paese. Alle 19.23 la luna ha infatti iniziato a coprire il cerchio solare.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) La copertura massima si verificherà verso le 20.20.

In diverse località la popolazione (una ventina di persone a Morat Fr, circa 200 a St- Luc VS e un paio di migliaia a Berna, secondo diversi inviati di Keystone-ATS) si è radunata per osservare l’evento in compagnia, approfittandone magari anche per un pic-nic.

L’ultima eclissi parziale di simile entità osservabile dalla Svizzera risale all’agosto del 1999 (quando in alcune regioni della Confederazione il disco solare fu coperto per il 99,5%). Altre eclissi parziali sono state visibili alle nostre latitudini nel 1912 (90%), nel 1961 (98%) e nel 2015 (75%).

Un’eclissi totale, invece, è stata documentata per l’ultima volta nel paese nel 1842, ben visibile nel Mendrisiotto e nella Val Poschiavo, mentre per quanto riguarda l’osservabilità di un simile fenomeno sull’Altopiano bisogna risalire al 1724. La prossima eclissi totale di Sole in Svizzera avrà luogo il 3 settembre 2081.

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