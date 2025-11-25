The Swiss voice in the world since 1935
In custodia cautelare quarto membro della banda del Louvre

L'ultimo membro del commando ricercato per la rapina del secolo al Museo del Louvre del 19 ottobre - il quarto presunto esponente della banda - è stato arrestato questa mattina dagli investigatori della squadra anti-gang (BRB).

(Keystone-ATS) Lo ha appreso Le Figaro da fonti concomitanti, che confermano le informazioni di Le Parisien. Attualmente è in custodia cautelare presso la sede della polizia giudiziaria di Parigi con l’accusa di “rapina organizzata” e “associazione a delinquere”.

Il giorno della rapina, i quattro autori sono riusciti a parcheggiare un carrello elevatore ai piedi del museo, consentendo a due di loro di salire alla Galleria Apollo utilizzando una piattaforma. Altri due sospettati, entrambi trentenni e residenti ad Aubervilliers, sono stati arrestati a fine ottobre, formalmente incriminati e poi posti in custodia cautelare. Un terzo sospettato membro del commando è stato arrestato all’inizio di novembre e anch’egli incarcerato.

