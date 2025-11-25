In custodia cautelare quarto membro della banda del Louvre

Keystone-SDA

L'ultimo membro del commando ricercato per la rapina del secolo al Museo del Louvre del 19 ottobre - il quarto presunto esponente della banda - è stato arrestato questa mattina dagli investigatori della squadra anti-gang (BRB).

(Keystone-ATS) Lo ha appreso Le Figaro da fonti concomitanti, che confermano le informazioni di Le Parisien. Attualmente è in custodia cautelare presso la sede della polizia giudiziaria di Parigi con l’accusa di “rapina organizzata” e “associazione a delinquere”.

Il giorno della rapina, i quattro autori sono riusciti a parcheggiare un carrello elevatore ai piedi del museo, consentendo a due di loro di salire alla Galleria Apollo utilizzando una piattaforma. Altri due sospettati, entrambi trentenni e residenti ad Aubervilliers, sono stati arrestati a fine ottobre, formalmente incriminati e poi posti in custodia cautelare. Un terzo sospettato membro del commando è stato arrestato all’inizio di novembre e anch’egli incarcerato.