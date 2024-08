In fiamme in Brasile sette parchi del Minas Gerais

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) In fiamme in Brasile sette parchi naturali nello Stato del Minas Gerais. Dopo gli incendi che da giorni stanno devastando l’Amazzonia e il Pantanal, adesso è la volta di migliaia di ettari nel sud est del Paese.

In particolare, appare critica la situazione nella Serra do Cipó. Le fiamme, che hanno cominciato a manifestarsi domenica, in 48 ore hanno già distrutto 6.000 ettari, secondo quanto riferito dall’Istituto Chico Mendes per la Conservazione della Biodiversità (Icmbio), subito intervenuto sul posto insieme a centinaia di vigili del fuoco.

“Per il momento non è necessario che le persone che vivono intorno alla Serra do Cipó lascino le loro case perché stiamo domando le fiamme”, ha dichiarato il tenente Henrique Barcellos, portavoce dei Vigili del fuoco dello stato del Minas Gerais che ha però anche allertato sul rischio di riaccensione degli incendi. L’attuale stagione secca presenta, infatti, temperature elevate e bassa umidità, che favoriscono la diffusione delle fiamme. L’uso del fuoco in questo periodo è vietato e per questo le autorità sospettano che gli incendi siano stati causati dall’attività umana.