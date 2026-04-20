In Giappone scossa di terremoto di magnitudo 7.5

Keystone-SDA

Un terremoto di magnitudo 7.5 è stato registrato sul versante nord orientale del Giappone, nella regione del Tohoku, alle 16.53 ora locale (le 9.53 svizzere). La scossa ha avuto epicentro in mare a largo della prefettura della Costa di Sanriku, a 10 km di profondità.

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(Keystone-ATS) Lo rende noto la Japan meteorological agency (Jma) che ha lanciato un allarme tsunami nelle prefetture di Iwate e dell’Hokkaido.

Il sisma ha causato uno tsunami con onde alte 80 centimetri che stanno raggiungendo le coste. Lo riporta la Afp precisando che, in particolare, è stato interessato un porto nel nord del Paese.

L’onda è stata osservata in un porto di Kuji, nella prefettura di Iwate, ha precisato la JMA.

L’allarme tsunami era stato diramato subito dopo la scossa, avvertita anche a Tokyo, con una stima di possibile impatto di onde fino a 3 metri. Le autorità hanno invitato la popolazione a evacuare in zone più alte rispetto al livello del mare.

Le autorità del Giappone hanno ricevuto segnalazioni di “danni umani e materiali attualmente in fase di verifica”: lo ha affermato la premier nipponica, Sanae Takaichi, in un post online citato dal Sky News. “D’ora in avanti otterremo informazioni dettagliate gestiremo la risposta all’emergenza”, ha aggiunto.