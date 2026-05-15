In Sardegna 100 barche estere non dichiarate per 48 milioni

Keystone-SDA

Il Reparto operativo Aeronavale (Roan) della Guardia di Finanza di Cagliari ha portato a termine l'operazione "Red Jack", una delle più imponenti attività di polizia economico-finanziaria condotte nel settore della nautica da diporto.

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(Keystone-ATS) L’indagine ha permesso di scovare 100 barche che, sebbene riconducibili a residenti in Italia, operavano in acque nazionali con bandiere estere e non erano dichiarate al fisco italiano. Il valore complessivo delle imbarcazioni e navi da diporto è di oltre 48 milioni di euro, mentre le sanzioni contestate potranno raggiungere i 23 milioni in relazione al valore d’acquisto o di mercato dei beni non dichiarati.

L’indagine del Roan ha preso il via nel 2025 quando, a seguito di un ordinario controllo di polizia in mare, è stata avviata una capillare ricognizione nei porti sardi. Nel mirino delle Fiamme Gialle il fenomeno del cosiddetto flagging out, “ossia una strategia spesso utilizzata da soggetti italiani per aggirare il sistema fiscale nazionale attraverso l’immatricolazione di yacht e navi da diporto in registri esteri – spiegano dalla Gdf – Tale pratica, finalizzata all’abbattimento dei costi gestionali e assicurativi, viene frequentemente strumentalizzata per sottrarsi anche agli obblighi di trasparenza verso l’Erario. Il cuore dell’operazione è stata la verifica del rispetto della normativa sul monitoraggio fiscale, che impone ai residenti in Italia di dichiarare puntualmente, nel quadro denominato RW della dichiarazione dei redditi, il possesso di beni mobili registrati all’estero. In sostanza, l’omessa indicazione nella dichiarazione dei redditi del bene immatricolato in uno Stato estero costituisce una violazione volta a occultare all’erario la reale capacità contributiva ed è, quindi, sanzionata dalle norme vigenti in misura proporzionale al valore del bene stesso”.

“L’indagine svolta dalla Stazione Navale della Guardia di finanza di Cagliari ha assunto vaste proporzioni anche in relazione alla residenza fiscale dei diversi proprietari delle unità da diporto – aggiungono le Fiamme Gialle – Infatti, la meticolosa ricostruzione ha consentito di risalire ai soggetti omissivi nella dichiarazione dei redditi, distribuiti sull’intero territorio nazionale, attraverso una mirata azione da parte di numerosi reparti del Corpo”.