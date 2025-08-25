In Spagna 410’000 ettari bruciati, 10 volte di più che nel 2024

Keystone-SDA

La Spagna resta stretta nella morsa di un'ondata di incendi, che si sta rivelando la peggiore del secolo.

(Keystone-ATS) Sono 410’000 gli ettari di vegetazione andati in fumo, dieci volte in più della superficie bruciata nell’intero 2024, secondo l’ultimo aggiornamento del Sistema Europeo di Informazione sugli incendi forestali (Eefis) di Copernicus.

Nelle regioni nel nordovest, in particolare la Galizia, con 90 ettari bruciati, in Castiglia e Leon e nelle Asturie, il pericolo rimane “molto alto o estremo” per 14 roghi, che continuano a sferzare il nordovest iberico. E le autorità di Protezione civile hanno avvertito che il rischio persisterà almeno sino alla fine della settimana.

In Galizia, un nuovo incendio, su una superficie di oltre 20 ettari, ha costretto all’evacuazione di un villaggio nella località di A Pobra do Brollon (Lugo) e ha forzato l’interruzione della linea di collegamento ferroviario Monforte de Lemos-Ponferrada, per la vicinanza del fuoco ai binari, ha informato il gestore ferroviario Adif.

In Castiglia e Leon, intorno alle 19:00, a causa del vento che alimenta le fiamme, sono stati nuovamente evacuate 5 località nell’area di Sanabria, delle quali 4 già erano state sgomberate in precedenza, lo scorso 14 agosto, per il rogo che assediava il comune di Porto (Zamora), informa il Centro di coordinamento integrato delle emergenze. In tutto, la popolazione residente sfollata è di circa 150 persone, che però si moltiplica durante la stagione estiva.

Preoccupa il rogo che da Sanabria si è esteso a Zamora e, da lì, a Leon, e sta creando le maggiori difficoltà a vigili del fuoco, agenti dell’Unità militare dell’esercito per i tre focolai attivi in zone impervie del Canon del Tera. Mentre nelle Asturie gli incendi più preoccupanti sono stati stabilizzati.

La Guardia Civil ha arrestato a Molinaseca (Leon) un uomo di 75 anni, accusato di aver provocato ieri un incendio, ancora attivo al livello 2 di “massimo rischio”, per aver acceso una brace per cucinare. Le forze di sicurezza hanno arrestato finora 46 persone e ne stanno indagando altre 133 in relazione agli incendi.