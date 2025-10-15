The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

In Spagna sindacati e studenti in piazza per sostenere Gaza

Keystone-SDA

Nell'ambito della giornata di mobilitazione in corso in Spagna per mostrare solidarietà al popolo palestinese, raduni e cortei di studenti hanno preso il via a partire da mezzogiorno in diverse città iberiche.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Come segnalato dai media locali, tra le iniziative più significative ci sono le manifestazioni avviate a Bilbao, Granada, Madrid e Valencia o la protesta a Beasain (Paesi Baschi) dei lavoratori dell’azienda Caf, che si occupa di infrastrutture ferroviarie ed è stata inclusa dall’Onu nella sua lista delle aziende con attività in territori occupati da Israele.

In diversi casi, i manifestanti hanno espresso scetticismo sull’effettività dell’accordo per la tregua a Gaza e chiesto che si arrivi a “una pace giusta” nella regione. Alla manifestazione di Madrid hanno partecipato anche i leader dei principali sindacati iberici, Comisiones Obreras e Ugt.

“La cosa fondamentale di oggi è che in migliaia di centri di lavoro si rifletta, si leggano manifesti, ci si raduni e ci si sensibilizzi sull’importanza di mantenere la pressione per interrompere il genocidio con cui si è cercato di sterminare il popolo palestinese”, ha dichiarato a cronisti il segretario generale di Comisiones Obreras, Unai Sordo.

Mentre il collega di Ugt Pepe Alvarez ha aggiunto che “la giustizia internazionale deve verificare i crimini di guerra e il genocidio commesso a Gaza” e per questo i sindacati “continueranno a scendere in piazza”.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR