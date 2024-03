Indonesia: 18 morti e 5 dispersi per le inondazioni a Sumatra

(Keystone-ATS) Inondazioni e frane hanno causato almeno 18 morti e 5 dispersi sull’isola indonesiana di Sumatra. Lo riferisce un funzionario locale.

Le piogge torrenziali hanno provocato alluvioni e frane nel distretto di Pesisir Selatan, nella provincia del Sumatra occidentale, costringendo circa 46’000 persone a fuggire nei rifugi temporanei.

“Diciotto persone sono state trovate morte. Cinque sono disperse”, ha detto Doni Gusrizal, direttore ad interim dell’agenzia per la gestione dei disastri di Pesisir Selatan. I detriti stanno ostacolando il lavoro dei soccorritori”, ha proseguito.

Almeno 14 case sono state sepolte da una frana, mentre più di 20’000 sono allagate e 8 ponti sono crollati, secondo un comunicato dell’agenzia per la gestione dei disastri. In tarda serata, l’elettricità era ancora interrotta in diverse aree del distretto.

Sempre a Sumatra, ma in un altro distretto, Padang Pariaman, le forti piogge cadute tra giovedì e ieri hanno fatto straripare i fiumi, provocando inondazioni e una frana che ha ucciso almeno 3 persone.