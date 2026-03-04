Iran, più di mille morti negli attacchi israelo-americani

Keystone-SDA

Per l'agenzia di stampa ufficiale iraniana Irna gli attacchi israelo-americani hanno ucciso più di 1.000 persone in tutto il Paese da sabato.

1 minuto

(Keystone-ATS) “Durante l’aggressione militare… 1.045 dei nostri cari militari e civili” sono stati uccisi, ha affermato l’Irna, citando una dichiarazione della Fondazione iraniana per i Martiri e gli Affari dei Veterani.

Rinviati i funerali di Stato di Khamenei

La Tv di Stato iraniana ha inoltre annunciato che i funerali di Stato della Guida suprema iraniana Ali Khamenei previsti per questa sera a Teheran sono stati rinviati, mentre il Paese affronta ondate di attacchi da Israele e Usa.

“La cerimonia di addio per l’imam martirizzato è stata rinviata (…) in previsione di un’affluenza senza precedenti”, ha riferito la tv, aggiungendo che la nuova data sarebbe stata “annunciata in seguito”.

Stamattina, era stato annunciato un tributo per questa sera a Teheran davanti alla salma di Ali Khamenei, morto a 86 anni in un attacco aereo e che sarà sepolto nella città santa di Mashhad, suo luogo di nascita.