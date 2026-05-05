Iran: Rubio, Epic Fury conclusa, Trump l’ha notificato al Congresso

Keystone-SDA

"L'operazione Epic Fury è conclusa. Trump lo ha notificato al Congresso". Lo ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio in un briefing alla Casa Bianca senza fornire altri dettagli. "Adesso c'è l'operazione Project Freedom", ha aggiunto.

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(Keystone-ATS) “È chiaro e che tutti comprendano che questa non è un’operazione offensiva. Si tratta di un’operazione difensiva. E il significato di ciò è molto semplice: non si spara a meno che non siano loro a sparare per primi”, ha spiegato Rubio parlando della missione Project Freedom per le navi nello Stretto di Hormuz.

“Noi non li stiamo attaccando. Non lo stiamo facendo, ma se dovessero attaccare una nave, sarebbe necessario rispondere: non si spara a meno che non siano loro a sparare per primi. E finora abbiamo avuto successo in questo ambito”, ha aggiunto Rubio.

“L’obiettivo di Project Freedom è trarre in salvo quasi 23’000 civili, provenienti da 80 paesi diversi, che sono rimasti intrappolati nel Golfo e abbandonati al loro destino dal regime iraniano”, ha ancora spiegato il segretario di Stato americano.

Rubio ha aggiunto che “molte nazioni ci hanno chiesto di intervenire. E noi lo facciamo non perché ce lo hanno chiesto, ma perché siamo gli unici che possiamo”.

Il numero uno dell diplomazia americana ha poi sostenuto che l’Iran debba “fare una scelta sensata” e intraprendere la via diplomatica che potrebbe portare alla “ricostruzione, alla prosperità e alla stabilità, e a non rappresentare più una minaccia per il mondo”.

L’Iran, ha detto durante il briefing con la stampa, deve “accettare la realtà della situazione” e sedersi al tavolo delle trattative, accettando condizioni che siano vantaggiose non solo per sé, ma anche per il mondo. “Non dovrebbero assolutamente mettere alla prova la volontà degli Stati Uniti”, ha aggiunto, definendo “le azioni dell’Iran” a Hormuz “criminali”.