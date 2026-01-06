Israele: “Riconoscere il Somaliland è una scelta morale”

Keystone-SDA

Il riconoscimento del Somaliland da parte di Israele è una scelta "morale" che corrisponde alla "realtà", ha spiegato il ministro degli esteri israeliano Gideon Saar durante una visita alla Repubblica autoproclamata, che la Somalia considera parte del suo territorio.

(Keystone-ATS) “A differenza della ‘Palestina’, il Somaliland non è uno Stato virtuale. È uno Stato funzionante. Il Somaliland è un paese pienamente operativo, fondato sui principi del diritto internazionale. Il Somaliland è – ed è stata – una democrazia stabile per quasi 35 anni. È filo-occidentale e amico di Israele”, ha affermato Saar.

“Riconoscere la Repubblica del Somaliland come Stato indipendente e sovrano è la cosa moralmente giusta da fare, ed è ciò che abbiamo fatto”, ha proseguito in un discorso inviato all’agenzia di stampa France-Presse (Afp). “Riconosciamo la semplice verità e la realtà esistente”, ha aggiunto il ministro israeliano.

Somalia deplora

Dal canto suo, la Somalia condanna la visita di Saar in Somaliland, definendola una “incursione non autorizzata”, a meno di due settimane dal riconoscimento ufficiale da parte di Israele della regione separatista, che ha un governo indipendente da 34 anni. Lo scrive il quotidiano in linea The Times of Israel.

“La Somalia condanna con la massima fermezza l’incursione non autorizzata del ministro degli esteri israeliano ad Hargheisa”, ha indicato il ministero degli esteri somalo in una nota, aggiungendo che una visita del genere senza “l’esplicito consenso e autorizzazione del governo federale della Somalia è illegale, nulla e priva di valore”.