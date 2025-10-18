Israele ha ricevuto il corpo di un ostaggio da Hamas

Keystone-SDA

Israele ha ricevuto il corpo di un ostaggio restituito da Hamas. Lo rende noto l'ufficio del Primo Ministro.

(Keystone-ATS) Stando a quanto riporta il Times of Israel, che cita l’ufficio del Primo ministro, le truppe dell’Idf nella Striscia di Gaza hanno ricevuto nella notte dalla Croce Rossa una bara, con il corpo apparentemente di un ostaggio morto. La bara era stata ritirata dalla Croce Rossa da Hamas a Khan Younis.

L’ufficio del Primo Ministro israeliano, Benyamin Netanyahu, ha confermato l’identificazione del corpo: si tratta di quello di Eliyahu Margalit, 75 anni. L’esercito “ha informato la famiglia dell’ostaggio Eliyahu Margalit che (il suo corpo) è stato rimpatriato in Israele e che la sua identificazione è stata completata”. Israele “non scenderà a compromessi” e “non risparmierà alcuno sforzo fino al ritorno di tutti gli ostaggi deceduti, fino all’ultimo”, si legge nella nota.