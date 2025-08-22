The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
Israele vieta l’ingresso al sindaco di Barcellona

Keystone-SDA

Israele chiude le porte al sindaco di Barcellona, Jaume Colboni, e gli vieta l'accesso nel Paese per le sue dichiarazioni contro lo Stato ebraico.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) Lo riferiscono i media di Tel Aviv citando il ministero dell’Interno che ricorda anche una risoluzione dello scorso maggio adottata dal consiglio comunale per “recidere i legami” con Israele.

Colboni era atteso oggi nel Paese, dove era in programma una visita allo Yad Vashem e un incontro con i responsabili dell’Anp in Cisgiordania.

Colboni, del Partito socialista catalano (Psc) si è visto negare il visto di ingresso in Israele poche ore prima del volo per Tel Aviv, dove avrebbe dovuto cominciare un giro nella regione che prevedeva incontri con sindaci palestinesi. La decisione, comunicata alla vigilia della partenza e riferita oggi dai media iberici, fra i quali La Vanguardia, è stata presa dalle autorità israeliane, che accusano Colboni di aver diffamato Israele e di aver partecipato a un boicottaggio contro il Paese.

La tensione tra Barcellona e Israele risale al maggio scorso, quando Colboni, con l’appoggio di Comuns (Podemos) e della Sinistra repubblicana catalana (Erc), ha approvato la rottura delle relazioni istituzionali e del gemellaggio fra Barcellona e Tel Aviv, a causa della situazione a Gaza. L’iniziativa aveva capovolto la precedente decisione dell’amministrazione di Barcellona di ristabilire il vincolo di gemellaggio, dopo l’attacco di Hamas dell’ottobre 2023.

