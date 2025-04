Italia: EasyJet, sciopero domani di 4 ore degli assistenti di volo

Keystone-SDA

In Italia gli assistenti di volo di EasyJet scioperano domani per 4 ore, dalle 10:30 alle 14:00.

2 minuti

(Keystone-ATS) Lo rendono noto i sindacati di categoria Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti, sottolineando che “si tratta della prima mobilitazione del personale di cabina EasyJet dalla pandemia di Covid-19, indetta a seguito del progressivo e inesorabile deterioramento delle condizioni di lavoro”.

“Da tempo denunciamo – spiegano e organizzazioni sindacali – turni sempre più pesanti e rotazioni programmate al limite, con un impatto diretto non solo sul benessere psicofisico degli equipaggi, ma anche sulla qualità del servizio reso ai passeggeri. Il rischio concreto è infatti quello di ritardi e cancellazioni, specialmente in caso di condizioni meteo avverse o di congestione del traffico aereo. A peggiorare ulteriormente la situazione è stata la scelta aziendale di esternalizzare uffici chiave nella programmazione dei turni, una mossa che ha aumentato la disorganizzazione, reso più difficoltosa l’assegnazione di hotel e trasferimenti e incrementato la fatica operativa degli equipaggi. A tutto questo si aggiunge un altro elemento critico come l’interpretazione unilaterale e arbitraria del contratto da parte dell’azienda, che mina il rispetto delle regole e genera forte malcontento tra i lavoratori”.

“Ribadiamo – affermano infine Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti – la nostra disponibilità a riaprire un dialogo serio e costruttivo, come avveniva in passato, per ristabilire un clima di confronto che metta al centro la dignità del lavoro e la qualità del servizio offerto ai passeggeri”.