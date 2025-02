Italia: Trump jr. denunciato per la caccia in Laguna di Venezia

Keystone-SDA

Il consigliere regionale veneto Andrea Zanoni (Alleanza Verdi e Sinistra, AVS) ha reso noto all'ANSA di aver presentato ai Carabinieri forestali di Mestre la denuncia sulla vicenda che riguarda la battuta di caccia di Donald Trump Junior nella Laguna di Venezia.

2 minuti

(Keystone-ATS) Secondo la denuncia di Zanoni, Trump jr. avrebbe abbattuto degli uccelli protetti, incorrendo in un reato di natura penale, oltre che amministrativo.

“In un video in lingua inglese che mi è stato recapitato oggi dalla Field Ethos – The global hunt for adventure, denuncia Zanoni, sono mostrate scene di una battuta di caccia nella laguna di Venezia, girate recentemente in Valle Pierimpiè a Campagna Lupia, territorio della Rete Natura 2000, essendo all’interno della Zona speciale di conservazione IT 3250030 Laguna Medio-Inferiore di Venezia. Nel video si vedono scene di abbattimenti di anatre e di una Casarca (Tadorna ferrugginea), una specie protetta in tutta Europa dalla direttiva UE uccelli e dalla legge italiana (L. 157/1992), che ne sanziona penalmente l’abbattimento e la detenzione.”

“Se fosse verificato che colui che appare nel video, segnalato con tanto di didascalia, fosse effettivamente Trump Jr, al fatto in sé si aggiungerebbe una considerazione che ne aumenta la gravità: come ogni straniero, in Italia per legge non avrebbe potuto cacciare – sottolinea Zanoni – Infatti, nel nostro paese possono cacciare solo i residenti di una delle regioni italiane.”