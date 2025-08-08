The Swiss voice in the world since 1935

Ivanka Trump e il marito sborsano un miliardo per isola albanese

Keystone-SDA

Ivanka Trump e Jared Kushner, la figlia e il genero del presidente americano Donald Trump, hanno speso oltre un miliardo di dollari per un'isola albanese incontaminata.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) La coppia, secondo il Guardian, avrebbe pagato l’enorme cifra per acquistare e mettere in sicurezza Sazan, una delle ultime isole incontaminate del Mediterraneo, un luogo remoto al largo della costa albanese.

Il loro piano è trasformare il territorio in un resort di lusso, a patto che prima riescano a bonificarlo dalle munizioni inesplose lasciate dai conflitti passati. “Sarà straordinario”, ha dichiarato Trump la scorsa estate in un podcast parlando dell’isola.

Kushner, da parte sua, ha detto a Bloomberg nel marzo 2024 che Sazan “è una delle coste più incontaminate e uniche che abbia mai visto al mondo”. Realtor.com osserva che è “la prima volta che la coppia si avventura nell’inebriante mondo degli hotel di lusso”.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

Come vedete il futuro del vostro continente?

Alcune regioni del mondo vivono con la promessa di un futuro in costante miglioramento. Ma come si presenta in realtà?

Partecipa alla discussione
4 Mi piace
8 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Jessica Davis Plüss

Cosa ne pensate dell’idea di prolungare in modo significativo la durata della vita umana?

Il mercato della longevità è in piena espansione, grazie anche ai progressi della scienza dell'invecchiamento. Cosa ne pensate dell'idea di prolungare in modo significativo la durata della vita umana?

Partecipa alla discussione
32 Mi piace
22 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Camille Kündig

Siete svizzeri/e e vivete in Nuova Zelanda, Israele, Singapore o Brunei? Fate una domanda al vostro ambasciatore!

Cosa avete sempre voluto chiedere al vostro ambasciatore? Quali sono i temi che vi stanno a cuore nella vostra vita quotidiana all'estero?

Partecipa alla discussione
3 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR