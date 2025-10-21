Oggi in Svizzera

Zurighese di origine, di professione orticoltore e impegnato da tempo nel sindacato Uniterre, Berli abita a Pougny, a circa un chilometro dal confine. Ogni giorno attraversa la frontiera per lavorare nei Jardins de Cocagne, vicino a Ginevra, e non smetterà di farlo. “Avrò bisogno di continuare a stare ancora nei campi, altrimenti sarà dura a Berna”, dice l’esponente del partito dei Verdi (sinistra ecologista), difensore di un’Europa delle regioni e dei territori, democratica e gestita dal basso.

Berli è il quarto deputato residente all’estero a occupare un seggio in Consiglio nazionale. Prima di lui ci sono stati Ruedi e Stephanie Baumann, marito e moglie che hanno rappresentato il Canton Berna a Palazzo federale tra gli anni Novanta e i primi anni Duemila e si trasferirono in Francia durante la loro ultima legislatura.

Vi è stato poi Tim Guldimann, ex ambasciatore svizzero in Iran e poi in Germania, eletto nel 2015 al Nazionale per Zurigo quando risiedeva a Berlino. Rinunciò alla carica dopo due anni per le difficoltà a conciliare le funzioni parlamentari con il suo distante domicilio.