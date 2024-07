Joe Biden torna oggi alla Casa Bianca dopo il ritiro

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Joe Biden tornerà oggi alla Casa Bianca, per la prima volta dopo l’annuncio del suo ritiro dalle presidenziali. Lo si apprende dall’agenda ufficiale del presidente degli Stati Uniti.

Il presidente statunitense era in isolamento nella sua residenza personale a causa del Covid. Biden lascerà la casa al mare nel Delaware in tarda mattinata per poi raggiungere la Casa Bianca alle 14:30 locali.

Biden dovrebbe incontrare il premier israeliano Benjamin Netanyahu giovedì, il giorno dopo l’intervento di Netanyahu al Congresso.