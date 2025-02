Julius Bär: ex CEO HSBC Noel Quinn proposto a presidenza cda

L'ex CEO della banca britannica HSBC, Noel Quinn, verrà proposto per la funzione di presidente del consiglio di amministrazione (cda) di Julius Bär in occasione della prossima assemblea generale.

(Keystone-ATS) L’istituto di credito zurighese ha confermato in serata una notizia diffusa in precedenza dall’agenzia di stampa economico finanziaria statunitense Bloomberg.

Quinn dovrebbe dunque succedere a Remo Lacher, che in gennaio aveva annunciato che non si sarebbe candidato alla sua rielezione. Se sarà eletto il prossimo 10 aprile, Quinn non entrerà però in carica prima del primo maggio a causa di altri impegni, ha precisato Julius Bär. Nel frattempo, il vicepresidente del cda Richard Campbell-Breeden assumerà il ruolo di presidente ad interim.

Quinn “è un banchiere molto stimato (…) con una profonda conoscenza del settore dei servizi finanziari internazionali”, ha dichiarato Lacher citato in una nota.

“La sua esperienza sarà una grande risorsa per il consiglio di amministrazione mentre entriamo in una nuova fase di crescita e sviluppo”, ha aggiunto Campbell-Breeden, sempre citato nel comunicato.

Quinn è stato CEO del colosso bancario HSBC fino all’aprile 2024. Il cittadino britannico è nato nel 1962 e vanta oltre 37 anni di esperienza nel settore finanziario, principalmente presso HSBC e le sue filiali. Attualmente è anche direttore non esecutivo della Sustainable Markets Initiative. Fondata da Re Carlo III nel 2020, quando era Principe di Galles, questa iniziativa è considerata un’organizzazione di riferimento del settore privato per la transizione verso la sostenibilità a livello mondiale.

Le dimissioni di Lacher in gennaio non erano giunte a sorpresa, in quanto l’ex presidente del cda è considerato in parte responsabile delle pesanti perdite subite dall’istituto di credito a seguito del tracollo dell’impero immobiliare austriaco Signa.

Fondato a Zurigo nel 1890, Julius Bär – in altri Paesi, Italia in primis, l’istituto si presenta anche come Julius Baer – è quotato alla borsa svizzera dal 2005. Oggi si concentra sul private banking. Il gruppo è presente in dodici località elvetiche, fra cui Lugano e St. Moritz (GR), e ha anche numerose sedi all’estero.