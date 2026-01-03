The Swiss voice in the world since 1935
Kenya, morto a 54 anni l'iconico elefante "super tusker" Craig

Si è spento a 54 anni uno degli iconici elefanti "super tusker" (grandi zanne) del Kenya.

(Keystone-ATS) E’ stato l’ente nazionale della fauna selvatica keniana, Kws, a dare la notizia sui suoi profili social della scomparsa di Craig, simbolo del parco nazionale dell’Amboseli, definito “un gigante gentile e un monumento vivente al patrimonio naturale africano”.

Per il Kws la sua morte segna la perdita di uno degli ultimi elefanti rimasti con zanne immense del peso di oltre 45 chilogrammi ciascuna. I super tusker sono eccezionalmente rari, ne sono rimasti pochissimi esemplari in tutta l’Africa, il che ha reso la longevità e l’importanza di Craig ancora più rimarchevoli.

Craig ha anche svolto un ruolo fondamentale nella sopravvivenza della sua specie, generando diversi cuccioli e garantendo la continuità della sua potente stirpe. Gli ambientalisti affermano che la sua eredità genetica vivrà attraverso le generazioni di elefanti di Amboseli.

