L'”Odissea” di Nolan incrementa le vendite di libri in Svizzera

L'"Odissea" di Nolan incrementa le vendite di libri in Svizzera Keystone-SDA

Condividi

Il fenomeno "Odissea" non si limita alle sale cinematografiche. L'adattamento sul grande schermo di Christopher Nolan ha suscitato un crescente interesse per l'opera di Omero anche nelle librerie svizzere.

3 minuti

(Keystone-ATS) Nella Svizzera tedesca si registra un aumento della domanda per l'”Odissea” di Omero, secondo quanto riferito dall’azienda tipografica e casa editrice elvetica Orell Füssli su richiesta a Keystone-ATS. L’aumento della domanda “è chiaramente percepibile nelle nostre filiali e riguarda diverse edizioni e versioni dell’opera”. Non è tuttavia possibile quantificare con precisione l’incremento percentuale. È interessante notare che non si osserva solo un maggiore interesse per l'”Odissea”, ma in generale una maggiore domanda di letteratura sull’antichità.

È risaputo che gli adattamenti cinematografici stimolino la domanda dei libri da cui sono tratti. Nel caso del nuovo film di Nolan, data la grande attenzione mediatica, era prevedibile un effetto di questo tipo, aggiunge ancora l’azienda Orell Füssli. L’argomento è stato affrontato con largo anticipo in vista dell’uscita nelle sale e i titoli corrispondenti sono stati messi in evidenza nelle filiali.

Anche nella catena di librerie Payot nella Svizzera romanda l’opera di Omero ha suscitato un crescente interesse. Dopo un aumento di circa il 17% tra il 2023 e il 2024, nel 2025 le vendite sono cresciute di quasi il 60%, per poi schizzare alle stelle nel 2026 con un incremento superiore all’880%. Secondo l’azienda, questo boom è dovuto in particolare all’ampliamento dell’offerta editoriale.

La Svizzera si inserisce così in una tendenza internazionale. Nel Regno Unito, le vendite delle copie cartacee dell’Odissea nelle quattro settimane precedenti il 25 luglio sono aumentate del 1400% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, come dimostrano i dati della società di ricerche di mercato Nielsen IQ.

Per quanto riguarda la parte italofona del nostro Paese, l’Associazione Librai e Editori della Svizzera Italiana (Alesi), contattata da Keystone-ATS non ha saputo indicare i dati di vendita, non disponendo di “rilevazioni complessive”, ha indicato il segretario Marco Ambrosino. “È tuttavia difficile ipotizzare, nel contesto della Svizzera italiana, un effetto paragonabile a quello registrato in Gran Bretagna”, ha aggiunto

“Odissea” non è un caso isolato

L'”Odissea” di Nolan è nei cinema elvetici da metà luglio, dove ha attirato finora circa mezzo milione di spettatori, stando ai dati dell’associazione di categoria Pro Cinema. Nessun altro film quest’anno ha suscitato finora un interesse così grande.

Ma il fenomeno “Odissea” non è un caso isolato. Un esempio lampante dell’interazione tra letteratura e cinema è la saga di Harry Potter. I romanzi di J. K. Rowling avevano inizialmente conquistato un vasto pubblico di lettori, prima che gli adattamenti cinematografici conferissero all’entusiasmo una nuova dimensione e rafforzassero ulteriormente il successo nelle librerie.

Anche l’uscita nelle sale del film “Il conte di Montecristo” di Alexandre de La Patellière e Matthieu Delaporte nel 2024 aveva provocato un’impennata nelle vendite del libro di Alexandre Dumas, aumentate di dieci volte. Le case editrici sono riuscite a soddisfare la forte domanda solo grazie alle ristampe.