L’isola di Madeira teme un’emergenza di rientri dal Venezuela

Keystone-SDA

La tensione crescente fra Stati Uniti e Venezuela preoccupa la numerosa comunità venezuelana di origine portoghese. Sono infatti circa 400 mila i venezuelani dell'isola portoghese Madeira.

(Keystone-ATS) Seguendo l’allerta lanciato dagli Usa, la compagnia aeree portoghese Tap ha deciso di sospendere tutti i voli da e per Caracas almeno fino a martedì, rendendo più difficili gli spostamenti per chi volesse abbandonare il Paese, dove è molto grande la comunità proveniente in particolare dall’isola di Madeira. Voli sospesi anche da parte della spagnola Iberia.

“La gente segue con una certa apprensione l’evolversi della situazione, ma la comunità mantiene la calma nella sua vita quotidiana”, ha dichiarato il presidente della comunità di Madeira in Venezuela, Sancho Gomes, al canale televisivo portoghese Sic.

Tra il 2015 e il 2020, l’isola ha accolto oltre 20.000 venezuelani di origine portoghese e, fanno sapere fonti del governo regionale autonomo di Madeira, ci si prepara per la stessa emergenza. Si calcola che sarebbero circa 400 mila i venezuelani appartenenti a famiglie oriunde dell’isola di Madeira.