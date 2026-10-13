Le giovani guadagnano meno nonostante maggiore istruzione

Le giovani guadagnano meno nonostante maggiore istruzione Keystone-SDA

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In Svizzera, nonostante un vantaggio in termini di istruzione, le giovani donne continuano a guadagnare meno degli uomini. Sebbene il divario salariale si sia notevolmente ridotto, tra i nati nel 1995 era ancora pari al 14%.

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(Keystone-ATS) È quanto emerge da uno studio dell’Università di Losanna e della Fondazione svizzera per la ricerca in scienze sociali Fors, pubblicato oggi sulla rivista “Social Change in Switzerland”. I ricercatori Daniel Oesch e Oliver Lipps hanno analizzato i dati relativi a oltre 215’000 persone di età compresa tra i 25 e i 34 anni, tratti dalle indagini svizzere sulla forza lavoro condotte dal 1991 al 2024.

In un comunicato relativo allo studio, i ricercatori definiscono questo andamento una “corsa al recupero”. Tra i 25-34enni nati nel 1965, il reddito da lavoro complessivo delle donne era ancora inferiore del 55% rispetto a quello degli uomini. Per le persone nate nel 1995, il divario è sceso al 14%.

Anche per quanto riguarda la partecipazione al mercato del lavoro e l’orario di lavoro, i due sessi si sono avvicinati: la differenza nell’orario settimanale è scesa da 17 ore a meno di quattro ore. Per quanto riguarda la retribuzione oraria standardizzata, la differenza è scesa da quasi il 20% a meno del 5%.

I figli ampliano il divario di reddito

Secondo lo studio, uno dei fattori chiave di questa evoluzione è l’inversione di tendenza nel campo dell’istruzione. Nel 2025, in Svizzera, il 54% delle giovani donne possedeva un titolo di studio terziario (università, scuola universitaria professionale, formazione professionale superiore), contro solo il 48% dei giovani uomini. Le donne stanno inoltre avanzando sempre più verso professioni con un potenziale salariale più elevato.

Questa rimonta si riflette anche nel confronto internazionale. Se per i nati nel 1965 il divario di reddito era il secondo più ampio rispetto a Francia, Svezia, Gran Bretagna e Stati Uniti, per l’annata 1995 si registra il divario più ridotto tra questi Paesi.

Secondo lo studio, la maternità rimane una linea di demarcazione importante. Dopo la costituzione di una famiglia, il divario di reddito si allarga notevolmente. Tra le donne senza figli, la differenza è scesa dal 27 al 7%. Anche tra i genitori il divario si è ridotto, ma è rimasto nettamente più ampio, attestandosi al 51%.

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