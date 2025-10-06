Legali Flotilla, oggi via da Israele 170 attivisti

Keystone-SDA

Il servizio penitenziario israeliano (Ips) ha informato gli avvocati di Adalah dell'intenzione di espellere oggi circa 170 partecipanti alla Global Sumud Flotilla, senza fornire dettagli come nomi, nazionalità o destinazioni.

(Keystone-ATS) Lo rende noto il team legale internazionale che assiste gli attivisti detenuti in Israele.

“Questo fa seguito all’espulsione di circa 170 partecipanti avvenuta ieri e oggi – aggiungono gli avvocati di Adalah – la maggior parte dei quali è stata trasferita in aereo a Istanbul, mentre gruppi più piccoli sono stati portati in Italia e Spagna”.